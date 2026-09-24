Лубінець пропонує запровадити безперервний супровід цивільних після звільнення з російської неволі

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про направлення листів до Міністерства охорони здоров'я та Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України щодо налагодження безперервного медичного, реабілітаційного, психологічного та соціального супроводу цивільних осіб після їхнього звільнення з російської неволі.

"Людина, яка повернулася з російської неволі, не повинна після завершення стаціонарного лікування самостійно шукати лікаря, необхідні обстеження чи психологічну допомогу. Медичний і реабілітаційний супровід має бути безперервним, як на центральному рівні, так і після повернення людини до свого регіону", – зазначив Лубінець у Телеграм.

Як повідомив омбудсмен, під головуванням його представника з прав осіб, позбавлених свободи внаслідок російської агресії проти України та зниклих безвісти Юрія Ковбаси відбулося засідання Робочої групи з питань цивільних осіб при Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Основну увагу приділили медичній, реабілітаційній і психологічній допомозі та подальшому супроводу цивільних після звільнення.

"За результатами засідання вже направлені відповідні листи до Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства соціальної політики, сімї та єдності України. Мета – налагодити міжвідомчий механізм, за якого людина після звільнення не випадає із системи супроводу, а необхідна медична, психологічна та соціальна допомога продовжується відповідно до її потреб", – зазначив Лубінець.

Окремо Лубінець повідомив про подальшу роботу з обласними військовими адміністраціями, щоб відповідний механізм працював не лише на центральному рівні.