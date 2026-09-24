Американська розвідка попереджає про можливий російський напад за допомогою дронів на Іспанію, Францію чи Італію – ЗМІ

Росія готує нові атаки з використанням дронів у Європі, але цього разу вони будуть спрямовані проти середземноморських країн. Розвідувальні служби США зібрали інформацію про плани Кремля щодо ескалації конфлікту та поділилися нею з урядами кількох європейських країн, повідомляє El Mundo з посиланням на джерела.

"Вони використовуватимуть дрони, запущені з моря, приховані в контейнері на судні; це зовсім не складно", – пояснює джерело, наближене до Міністерства оборони Литви.

За наявними даними, росіяни планують застосувати БПЛА типу "Гербера". Одне торгове судно може перевозити кілька таких апаратів, і їх запуск набагато простіший, ніж значно більших "Шахедів" або "Гераней".

"З відстані 200-300 кілометрів від узбережжя політ триватиме приблизно від години-чверті до двох годин, залежно від фактичної швидкості. Його невеликий боєзаряд не здатний знищити великий об'єкт, але може спричинити пожежу, пошкодити відкрите обладнання або тимчасово закрити порт чи аеропорт. Бажаний ефект може бути не лише матеріальним, а й політичним та економічним", – наголошує видання.

Литва, як і інші країни, володіє цією інформацією з часу, що минув незабаром після таємничої поїздки директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви 25 серпня. Реткліфф прибув на американському військовому літаку, який зробив проміжну посадку в Ризі. Публічно не відомо, чи проводив він зустрічі в Латвії, хоча дипломатичні джерела однієї з балтійських країн підтверджують, що їм було відомо про цю поїздку заздалегідь, а згодом їх поінформували про її зміст.

За даними джерел, обізнаних із цією інформацією, уряди Іспанії, Франції та Італії також були поінформовані про те, що Росія готувала можливу операцію з використанням дронів проти однієї з цих країн. Кілька опитаних аналітиків у сфері оборони підтвердили, що їм відомо про існування звіту ЦРУ, який поширювався серед європейських міністерств закордонних справ, що містив дуже точний опис атаки і якому французи надали велику вагу.

У російських колах, наближених до військових кіл, південний фланг Середземного моря вже подають як шлях, з якого можна загрожувати Франції, і навіть поширюють перелік можливих цілей. Так, 19 вересня Telegram-канал "Рибар" опублікував карту Середземного моря під заголовком "Російська медицина проти французької зарозумілості". У тексті йшлося про можливе постачання дронів "Герань-5" до Алжиру та зазначалося, що вони можуть досягати авіабудівних заводів, військових баз, атомних електростанцій та нафтохімічних комплексів на півдні Франції.

"Складається враження, що росіяни хочуть створити свою власну "павутину", – пояснює литовське джерело, маючи на увазі гучну операцію, під час якої Україна сховала дрони в контейнерах, що перевозилися вантажівками через Росію без відома водіїв, і запустила їх поблизу російських аеродромів, щоб знищити низку літаків.

Розвідувальні джерела в країнах Балтії пов'язують посилення агресивності Росії зі збитками, яких українські атаки завдають її енергетичному сектору.