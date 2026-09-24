Будівля Ощадбанку в Херсоні зазнала руйнувань внаслідок обстрілу

Будівля державного Ощадбанку в Херсоні зазнала значних руйнувань унаслідок влучання артилерійського снаряда під час обстрілу міста 22 вересня, співробітники не постраждали, повідомила пресслужба фінустанови.

Згідно з повідомленням, роботу відділення завчасно перенесли в безпечнішу локацію, а співробітників, майно та цінності евакуювали.

"Наш головний пріоритет – життя і здоров'я співробітників та клієнтів. Зміни в роботі відділень чи їх тимчасове закриття – вимушені кроки виключно заради безпеки людей", – зазначив голова правління Ощадбанку Юрій Каціон.

За даними Ощадбанку, наразі він має 15 мобільних відділень на базі автомобілів, із яких 10 працюють у прифронтових регіонах, ще п'ять – у віддалених громадах.

Мережа банку налічує 1150 відділень, із яких 460 входять до системи Power Banking та забезпечені автономним живленням і резервним зв'язком.

Згідно з даними Нацбанку, станом на 1 серпня 2026 року за розміром чистих активів Ощадбанк посідав друге місце (514,21 млрд грн) серед 59 банків України.