Зеленський обговорив з Рютте потребу в перехоплювачах до Patriot

Президент України Володимир Зеленський на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте потреби України в перехоплювачах до систем Patriot, які наразі є основним засобом протидії балістичним ракетам.

"Ми навчилися збивати крилаті ракети, дрони, зараз шукаємо рішення проти реактивних "шахедів", і вже є хороші результати. Але проти балістики поки що працюють тільки перехоплювачі до "петріотів", які потрібні фактично щодня. Обговорили наші потреби в них і як можна забезпечити зимовий пакет підтримки", – написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Президент зазначив, що під час зустрічі з Рютте вже було три хвилі балістичних атак на Київ.

Зеленський детально поінформував генсека НАТО про всі наслідки, про руйнування, про жертви.

"Це постійна реальність, в якій живе Україна. Неможливо протидіяти цьому терору проти життя наодинці", – наголосив він.

Глава Української держави подякував Рютте за готовність шукати рішення щодо зимового пакету підтримки.

У свою чергу, Рютте запевнив у продовженні підтримки України.

"Поки Росія продовжує свої жахливі атаки на Україну й намагається залякати союзників, щоб змусити їх зменшити підтримку, наша відповідь чітка. Ми зберігатимемо спокій, продовжуватимемо нарощувати власні спроможності й далі підтримуватимемо Україну", – написав він у соцмережі Х.