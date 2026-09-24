Україна обговорює з ЄС наближення коштів із другого траншу для виплат військовим і закупівлі дронів – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Європейський Союз обговорюють можливість наближення частини коштів із другого траншу фінансової допомоги, які необхідні, зокрема, для забезпечення виплат військовослужбовцям і закупівлі дронів.

"Ми відправимо нашу фінансову команду, ми домовились, вони посидять і подумають, як частину грошей закрити з другого траншу, наблизити гроші, тому що нам потрібні гроші на дрони", – сказав Зеленський під час спілкування з журналістами після виступу на Генеральній асамблеї ООН.

Він зазначив, що питання фінансування також пов'язане з виплатами військовослужбовцям. "Війна йде, військові отримують заробітну оплату", – сказав президент.

За його словами, у першому півріччі частину коштів, передбачених на виплати, спрямовували на закупівлю дронів, тому зараз необхідно заповнювати цей ресурс.

"Щось з зарплат було в першому півріччі, від цього бюджету брали гроші і давались на дрони. Зараз треба заповнювати цю історію", – пояснив Зеленський.

Він додав, що Україна та ЄС обговорюють можливі рішення щодо фінансування і бачать шляхи виходу із ситуації.

Як повідомлялося, раніше ЗМІ поширили твердження народного депутата Михайла Цимбалюка про те, що Міноборони за керівництва Михайла Федорова достроково використало частину коштів, передбачених на четвертий квартал, через що до кінця року може бракувати фінансування для виплат військовослужбовцям.

Натомість пізніше у команді команді колишнього міністра оборони України Михайла Федорова заявили, що використання коштів на закупівлю безпілотників на початку 2026 року не спричинило нестачі фінансування для виплат військовослужбовцям, оскільки після надходження першого траншу європейського кредиту ці кошти були компенсовані та повернулися до бюджету в липні.

Окрім того, раніше міністр оборони України Євгеній Хмара під час зустрічі з журналістами заявив про дефіцит фінансування оборони у $27 млрд. За його словами, Міністерство оборони вже має варіанти його покриття, зокрема шляхом наближення частини європейського кредиту, передбаченого на наступний рік.

Хмара також зазначив, що відомство працює з країнами, які ще не долучилися до відповідної фінансової рамки або можуть збільшити свої внески. За його словами, Міністерство оборони визначило партнерів, з якими планує провести окремі переговори для залучення додаткового фінансування на конкретні оборонні потреби.

"Існує дефіцит фінансування оборони у $27 млрд, щодо якого міністерство вже має варіанти вирішення", – наголосив міністр.