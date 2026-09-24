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Внаслідок нічної атаки по Києву загинула жінка, яка йшла до укриття, та чоловік у підземному переході – глава МВС

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Внаслідок нічної атаки по Києву загинула жінка, яка йшла до укриття, та чоловік у підземному переході – глава МВС
Фото: Нацполіція

У Києві внаслідок нічної атаки РФ загинула жінка, яка йшла до укриття, та чоловік, який перечікував російську атаку у підземному переході, а через ранковий російський удар по Харківщині загинули шестеро працівників агропідприємства, повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

В телеграм-каналі в четвер міністр зазначив, що працівники агропідприємства на Харківщині в момент атаки сортували овочі, внаслідок удару шестеро людей загинули, ще 12 зазнали поранень.

У Києві, за словами глави МВС, внаслідок нічного обстрілу пошкоджено більше 50 цивільних об'єктів – житлові будинки, поштові відділення, пологовий будинок, текстильне підприємство.

"На жаль, двоє людей загинули – жінка, яка йшла до укриття, та чоловік, який перечікував російську атаку у підземному переході. Ще восьмеро людей поранені, серед них – поліцейський, який приїхав допомагати постраждалим. Двоє людей перебувають у важкому стані", – повідомив Вигівський.

Крім того, як поінформував міністр, вночі під атакою були Житомирщина, Миколаївщина та Одещина. "В Одесі ударні дрони атакували торговельний центр та будівлю поліклініки", – уточнив він.

За словами глави МВС України, наразі терор цивільних триває – у багатьох регіонах оголошено повітряну тривогу. У Києві, як зазначив міністр, внаслідок ранкової атаки загорілися автомобілі, а на Вінниччині, Рівненщині та Житомирщині ворог намагається атакувати інфраструктуру та цивільні підприємства.

#київ #загиблі #обстріли #атаки_рф
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