Зеленський: Зустріч із Ляєн була абсолютно позитивною, команди напрацьовують рішення щодо фінансування

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн була "абсолютно позитивною", а українська та європейська команди мають напрацювати рішення щодо фінансування України.

Коментуючи раніше поширені у ЗМІ повідомлення про напружену зустріч із президентом Європейської комісії, Зеленський зазначив, що зустріч була дуже позитивною.

"Зустріч була, до речі, абсолютно позитивна. Я не знаю, звідки такий меседж пішов. Я б навіть сказав, дуже позитивна зустріч. Команди напрацюють рішення", – сказав Зеленський під час спілкування з журналістами після виступу на Генеральній асамблеї ООН.

За його словами, під час зустрічі обговорювалося питання дефіциту коштів, необхідних Україні в умовах війни, зокрема для забезпечення армії та закупівлі озброєння.

Окремо сторони обговорили фінансову допомогу в рамках кредиту обсягом EUR90 млрд, з яких EUR45 млрд передбачені на цей рік. Зеленський зазначив, що частина цих коштів є безумовною, а частина прив'язана до ухвалення Верховною Радою відповідних законопроєктів.

Президент пояснив, що в умовах війни парламент не може працювати за звичайним графіком через повітряні тривоги та необхідність переривати роботу: "Є закони і є відповідні гроші, але з датами давайте трішки будемо гнучкими, тому що у нас війна, тому що по-іншому працює країна".

Як повідомлялося, раніше агентство Bloomberg зазначало, що зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Нью-Йорку була напруженою через розбіжності щодо подальшої бюджетної та оборонної підтримки України.