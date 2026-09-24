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СБУ затримала "крота" у ЗСУ, який готував ракетний удар по підрозділу, що відновлює українські дрони

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СБУ затримала "крота" у ЗСУ, який готував ракетний удар по підрозділу, що відновлює українські дрони

Військова контррозвідка Служби безпеки України за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України викрила агента ФСБ у лавах оборонців Харківщини: завербований ворогом мобілізований наводив ворожий вогонь на позиції мотопіхотної бригади ЗСУ, в якій проходив службу.

В телеграм-каналі в четвер СБУ повідомляє, що чоловік намагався скоригувати ракетну атаку РФ по своєму ремонтному батальйону, що відновлює безпілотні авіакомплекси.

"Для цього агент "злив" куратору від фсб координати українського рембату і перед його обстрілом планував завчасно залишити територію об'єкта під приводом поїздки до шпиталю", – йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ викрили російського "крота" і затримали його в службовому авто, коли він виїхав за межі військової частини.

Паралельно військова контррозвідка Служби безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських захисників.

За даними української спецслужби, фігурант був завербований ФСБ ще до його призову через родичку, яка проживає в РФ.

"Після мобілізації він проходив службу на посаді майстра-електрика з ремонту безпілотних комплексів і одночасно збирав для ворога дані про пункти дислокації свого з'єднання та суміжних підрозділів", – уточнюється в повідомленні.

Під час обшуків у затриманого вилучено 5 смартфонів, які він по черзі використовував для зашифрованого спілкування з ворогом.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

#сбу #підрозділ #кріт
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