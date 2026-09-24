Польща вдруге підняла військову авіацію через чергові удари РФ по Україні

Польські військові вдруге задіяли авіацію у своєму повітряному просторі через чергові удари Росії по території України, повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Під час першого задіяння авіації польські військові повідомили, що у зв'язку з ударами Російської Федерації по території України в польському повітряному просторі діє військова авіація. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки були переведені у стан готовності.

"Ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захист, особливо в районах, прилеглих до зон, що перебувають під загрозою", – йдеться у повідомленні командування в соціальній мережі X.

Згодом Оперативне командування ЗС Польщі повідомило про завершення операцій військової авіації, які проводилися для забезпечення безпеки під час ударів РФ по цілях в Україні.

"Повідомляємо, що порушень повітряного простору Республіки Польща не зафіксовано", – зазначило командування.

Приблизно через годину після цього повідомлення польські військові заявили про повторне задіяння авіації через чергові удари РФ по Україні.

"Увага. У зв'язку з черговими ударами Російської Федерації по території України, що здійснюються із застосуванням засобів повітряного нападу, у польському повітряному просторі знову діє військова авіація", – йдеться у повідомленні.

Оперативне командування ЗС Польщі зазначило, що відповідно до чинних процедур через Центр повітряних операцій – Командування повітряного компонента – було задіяно необхідні сили та засоби. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки знову перейшли у стан готовності.