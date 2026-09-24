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Трамп особисто привітав Сі Цзіньпіна, який прибув із візитом до США

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Президент США Дональд Трамп разом із дружиною Меланією особисто привітав голову КНР Сі Цзіньпіна, який прибув із візитом до США.

Американські телеканали показали кадри з авіабази "Ендрюс" (штат Меріленд), де приземлився літак китайського лідера. Трамп зустрів гостя біля трапа й коротко з ним поспілкувався.

Раніше американські ЗМІ зазначали, що президенти США вкрай рідко особисто зустрічають іноземних гостей після їхнього прильоту. Таким чином, Трамп, як вважається, хотів висловити максимальну повагу Сі Цзіньпіну.

Переговори обох лідерів, як очікується, розпочнуться вранці у четвер за місцевим часом у Вашингтоні (у другій половині дня четверга за квадрантом). Візит Сі Цзіньпіна завершиться у п'ятницю.

#китай #трамп #сша #зустріч #сі_цзіньпін
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