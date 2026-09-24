Сибіга: Путін відповів ударами по Києву та Одесі на заклик світових лідерів припинити війну й погодитися на перемир'я

Володимир Путін чітко відповів черговими ударами по Києву та Одесі на заклик світових лідерів на 81-й сесії Генеральної Асамблеї ООН припинити війну та погодитися на перемир'я, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Світові лідери та дипломати під час Тижня високого рівня 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН послідовно закликають Росію припинити війну та погодитися на перемир'я. Путін відповів на це чітко: цієї ночі було завдано потужних балістичних ударів по Києву, Одесі та інших українських містах", – написав він у соцмережі Х.

Міністр зазначив, що вже є загиблі й поранені, атака триває.

Сибіга наголосив, що ескалація терору з боку Росії доводить, що активна дипломатія має супроводжуватися нищівним тиском на режим Путіна та непохитною підтримкою оборони України.

"Саме тому наші переговори зосереджені на кроках із закриття неба та захисту людей від російського балістичного терору. Я розраховую на те, що наші партнери якнайшвидше виконають домовленості, досягнуті під час інтенсивних переговорів цього тижня", – підкреслив міністр.