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Румунія піднімала в повітря винищувачі через дрони біля кордону

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У ніч на 24 вересня у Румунії піднімали винищувачі у повітря через безпілотники неподалік українсько-румунського кордону, повідомляє Міністерство оборони Румунії.

"Два літаки F-18 Військово-повітряних та космічних сил Іспанії, що перебувають на бойовому чергуванні в складі посиленої повітряної поліції, злетіли з 57-ї авіабази для моніторингу ситуації", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, система радіолокаційного спостереження Міністерства національної оборони зафіксувала групу повітряних цілей, що рухалися на північ від населеного пункту Кілія-Веке на території України, поблизу кордону з Румунією.

Повітряну тривогу скасували о 05:44. Про вторгнення в повітряний простір країни не повідомлялося.

#бпла #винищувачі #загроза #румунія
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