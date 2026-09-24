Румунія піднімала в повітря винищувачі через дрони біля кордону

У ніч на 24 вересня у Румунії піднімали винищувачі у повітря через безпілотники неподалік українсько-румунського кордону, повідомляє Міністерство оборони Румунії.

"Два літаки F-18 Військово-повітряних та космічних сил Іспанії, що перебувають на бойовому чергуванні в складі посиленої повітряної поліції, злетіли з 57-ї авіабази для моніторингу ситуації", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, система радіолокаційного спостереження Міністерства національної оборони зафіксувала групу повітряних цілей, що рухалися на північ від населеного пункту Кілія-Веке на території України, поблизу кордону з Румунією.

Повітряну тривогу скасували о 05:44. Про вторгнення в повітряний простір країни не повідомлялося.