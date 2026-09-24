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На Одещині внаслідок масованої атаки РФ постраждали двоє людей, пошкоджено житлові та нежитлові будівлі

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На Одещині внаслідок масованої атаки РФ постраждали двоє людей, пошкоджено житлові та нежитлові будівлі
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Внаслідок масованої російської атаки на Одещину постраждали двоє людей, пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, медичний і навчальний заклади, а також автомобілі, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Одещина знову зазнала масованої російської атаки. Через влучання загорівся двоповерховий приватний житловий будинок. За попередньою інформацією, постраждали 2 людей", – йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару по раніше атакованому ТЦ виникла масштабна пожежа. Рятувальники її ліквідували.

Також в місті пошкоджено 10-поверхову нежитлову будівлю, де виникла пожежа. Також пошкоджено покрівлю 7-поверхової будівлі міської лікарні, вибито вікна у навчальному закладі та чотирьох житлових будинках, пошкоджено три автомобілі.

У Білгород-Дністровському районі вибито вікна у трьох приватних житлових будинках.

Роботу рятувальників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги.

 

#одеська #атака #постраждалі
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