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ППО України збила 219 БпЛА та 8 ракет, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 13 локаціях

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ППО України збила 219 БпЛА та 8 ракет, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 13 локаціях
Фото: Ґвара

Сили оборони України у ніч на четвер знешкодили 227 ворожих цілей, проте зафіксовано влучання засобів повітряного нападу ворога на 13 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 227 цілей: 4 протикорабельні ракети "Циркон", 3 балістичні ракети Іскандер- М/С-400/KN-23, 1 "Бандероль"/"Дань-Т", 219 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів", – сказано в повідомленні.

Як повідомляється, у ніч на 24 вересня (з 18:00 23 вересня) противник атакував протикорабельними ракетами "Циркон" із Курської, Ростовської, Орловської обл. РФ, балістичними ракетами Іскандер-М/С-400/KN-23 із Курської та Брянської обл. РФ, 282 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, баражуючими боєприпасами "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерово, Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим та акваторії Азовського моря.

Основні напрямки удару – Одещина, Київщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі десятки ворожих БпЛА, додали в командуванні.

 

#ппо #цілі #ліквідація
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