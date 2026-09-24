У Києві внаслідок нічної атаки РФ загинули двоє людей, ще восьмеро постраждали – поліція

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ на Київ у ніч на четвер загинули двоє людей, ще восьмеро постраждали, пошкодження зафіксовано у трьох районах, повідомляє Національна поліція України.

"У ніч на 24 вересня російські війська вкотре атакували Київ балістичними ракетами та безпілотниками. Внаслідок ворожого удару загинули двоє мешканців столиці: 57-річна жінка у Подільському районі та 65-річний чоловік у Солом'янському", – йдеться у телеграмі.

Ще восьмеро людей віком від 25 до 77 років отримали травми. Серед постраждалих – поліцейський.

Як зазначається, пошкодження зафіксовані у Подільському, Солом'янському та Дніпровському районах.

Унаслідок обстрілу також пошкоджено пологовий будинок, 9 приватних будинків, відділення пошти, складські приміщення та десятки автомобілів.

На місцях влучань і падіння уламків працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші профільні служби.