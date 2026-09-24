Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У Києві внаслідок нічної атаки РФ загинули двоє людей, ще восьмеро постраждали – поліція

1 хв читати
Додати як джерело
У Києві внаслідок нічної атаки РФ загинули двоє людей, ще восьмеро постраждали – поліція
Фото: https://t.me/UA_National_Police

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ на Київ у ніч на четвер загинули двоє людей, ще восьмеро постраждали, пошкодження зафіксовано у трьох районах, повідомляє Національна поліція України.

"У ніч на 24 вересня російські війська вкотре атакували Київ балістичними ракетами та безпілотниками. Внаслідок ворожого удару загинули двоє мешканців столиці: 57-річна жінка у Подільському районі та 65-річний чоловік у Солом'янському", – йдеться у телеграмі.

Ще восьмеро людей віком від 25 до 77 років отримали травми. Серед постраждалих – поліцейський.

Як зазначається, пошкодження зафіксовані у Подільському, Солом'янському та Дніпровському районах.

Унаслідок обстрілу також пошкоджено пологовий будинок, 9 приватних будинків, відділення пошти, складські приміщення та десятки автомобілів.

На місцях влучань і падіння уламків працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші профільні служби.

 

#київ #постраждалі #атака
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

З початку року Росія запустила проти України понад 2 тис. ракет різних типів, 63 тис. ударних дронів – Зеленський

З початку року Росія запустила проти України понад 2 тис. ракет різних типів, 63 тис. ударних дронів – Зеленський

За вісім місяців 2026 року Росія застосувала проти Україна понад 2 100 ракет різних ракет, понад 950 з них – балістичні, а також 63 тис. ударних дрон…

Читати
Сибіга згадав на Радбезі ООН про Олешки: РФ відтворює злочини минулого і прирікає його жителів на голодну смерть

Сибіга згадав на Радбезі ООН про Олешки: РФ відтворює злочини минулого і прирікає його жителів на голодну смерть

Російські окупанти свідомо роблять життя в контрольованому ними місті Олешки Херсонської області неможливим та прирікають його жителів на голодну сме…

Читати
Україна нещодавно відправила до Республіки Корея двох північнокорейських військовополонених – Зеленський

Україна нещодавно відправила до Республіки Корея двох північнокорейських військовополонених – Зеленський

Україна нещодавно відправила до Південної Кореї двох північнокорейських військовополонених, заявив президент України Володимир Зеленський. "Нещода…

Читати
Російська атаки авіабомбами по Олександрівці на Донеччині: п'ятеро загиблих та шестеро поранених – ОВА

Російська атаки авіабомбами по Олександрівці на Донеччині: п'ятеро загиблих та шестеро поранених – ОВА

Кількість жертв російського авіабомбардування селища Олександрівка Краматорського району Донецької області зросла до п'ятьох загиблих та шістьох пора…

Читати