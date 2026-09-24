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Окупанти за добу втратили 1540 осіб та 232 од. спецтехніки – Генштаб

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Окупанти за добу втратили 1540 осіб та 232 од. спецтехніки – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1540 окупантів, 24 артсистеми, 15 бронемашин, 792 БПЛА, а також 232 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.26 склали особового складу – близько 1 523 980 (+1 540) осіб, танків – 12 367 (+0) од, бойових броньованих машин – 25 402 (+15) од, артилерійських систем – 50 240 (+24) од, РСЗВ – 2 154 (+2) од, засоби ППО – 1 669 (+4) од, літаків – 443 (+1(підтвержено за пепередній період) од, гелікоптерів – 356 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 2 727 (+4) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 531 352 (+792) од, крилаті ракети – 5 111 (+0) од, кораблі / катери – 35 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 152 782 (+229) од, спеціальна техніка – 4 740 (+3) од", – сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

#генштаб #втрати #рф
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