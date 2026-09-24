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В Одесі внаслідок нічної атаки пошкоджено медзаклад, 10 житлових будинків і школу – МВА

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В Одесі внаслідок нічної атаки пошкоджено медзаклад, 10 житлових будинків і школу – МВА

Внаслідок нічної атаки РФ по Одесі пошкоджено дах та частину верхнього поверху медичного закладу, вибито вікна у 10 прилеглих житлових будинках і школі, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Вночі ворог атакував місто. На щастя, обійшлося без постраждалих", – написав він у телеграм.

Між тим, унаслідок удару пошкоджений дах та частина верхнього поверху медичного закладу. Вибито вікна у 10 прилеглих житлових будинках та школі.

Лисак зазначив, що комунальники з ночі працювали на місці. Наразі вулицю вже розчищено, у житловому секторі закрили віконні отвори.

"На місці мешканцям надають консультації щодо компенсації за пошкоджене майно в межах державної програми "єВідновлення" та міської "Незламна Одеса". Фахівці допомагають з необхідними документами та пояснюють подальший порядок дій", – пише він.

 

#пошкодження #одеса #атака
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