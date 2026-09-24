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На Рівненщині затримали трьох військовослужбовців ТЦК через хуліганство

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У Рівному 23 вересня сталась сутичка між військовослужбовцями ТЦК, чоловіком, який порушив правила військового обліку, та особами в цивільному одязі. Правоохоронці затримали трьох військовослужбовців, повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

"За даними слідства, під час перевірки військово-облікових документів у 40-річного мешканця Рівного, який порушив правила військового обліку, виникла суперечка з представниками ТЦК. Згодом ситуація загострилася: військові нецензурно висловлюватися, перекрили рух транспорту та влаштували сутичку", – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що вони розбили вікно автомобіл я та розпилили чоловікові в обличчя газовий балончик. Надалі військовослужбовці намагалися силоміць витягнути його із салону, а коли він чинив опір, побили.

Частина військовослужбовців перебувала у військовій формі, водночас до події долучилися й інші особи у цивільному одязі.

У прокуратурі додали, що в потерпілого діагностували закриту черепно-мозкову травму, забійну рану та гематоми голови, а також хімічний опік очей.

За цим фактом зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України – хуліганство. Наразі затримані перебувають у слідчому ізоляторі. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1540429028123817&id=100064702025130&rdid=6jRub0DJEYBkYfB1

#тцк #затримання #рівненська
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