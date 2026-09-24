Посланець Путіна летить до США на зустріч з командою Трампа – ЗМІ

Спецпредставник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв вирушив до США на зустріч із представниками адміністрації президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та іншими особами, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

За даними джерел агентства, візит Дмитрієва до США, узгоджений з Путіним, відбудеться в Нью-Йорку під час сесії Генеральної Асамблеї ООН і стане продовженням зустрічі Путіна з представниками США, що відбулася в Кремлі на початку цього місяця.

Одне з джерел агентства повідомило, що метою візиту є підтримка діалогу між Росією та США і "продовження миротворчих зусиль".

Джерело видання додало, що економічна співпраця між Росією та США, а також енергетичні питання та мирне врегулювання ситуації в Україні будуть на порядку денному переговорів Дмитрієва в Нью-Йорку.

Джерело: https://www.reuters.com/world/russian-envoy-dmitriev-is-heading-us-talks-with-trump-administration-sources-say-2026-09-23/