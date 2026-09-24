Зеленський про атаку Києва: Росія не завершить війну без тиску, США мають посилити санкції та надати перехоплювачі балістики

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не завершить війну без тиску, закликав США посилити санкції проти РФ та надати Україні перехоплювачі балістичних ракет після чергової атаки на Київ.

"Сьогодні росіяни завдали удару балістикою по Києву якраз тоді, коли на зустрічі з конгресменами ми обговорювали закон Ліндсі Грема та необхідність посилити санкції. Цю війну Росія без тиску не завершить", – написав він у телеграмі.

Зеленський наголосив, що коли люди спали, в небі були спалахи від вибухів.

"Знову основна мішень в їхньому ударі – Київ та цивільна інфраструктура, житлові будинки, пологовий будинок, енергетика і логістика. Вже відомо про двох загиблих. Також є і постраждалі. Працюють екстрені служби – в одній із будівель заблоковані люди. В частині регіонів країни досі триває повітряна загроза", – пише він.

Він зазначив, що про те, як від цього захиститися, говорив з (конгресменами – ІФ-У) Браяном Фіцпатріком, Майклом Квіглі, Марсі Каптур, Джаредом Голденом, Джо Вілсоном та Грегорі Міксом.

"Кожна така атака через те, що тиск на агресора так і не став тотальним і Росія вважає, що може далі ставити на балістичний терор. Зараз у Сполучених Штатів є можливість відреагувати сильно. Потрібні перехоплювачі балістики, щоб захистити життя. Потрібно реалізувати санкції проти Росії і тих, хто допомагає їй заробляти. Дякую обом партіям за готовність допомагати захищати життя", – резюмував президент.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21025