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Події

У Києві внаслідок атаки РФ загинула одна людина, двоє постраждали – мер

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У Києві внаслідок російської атаки загинула одна людина, ще двоє постраждали, обох госпіталізували, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Один загиблий та двоє постраждалих у столиці. Обох постраждалих медики госпіталізували", – написав він у телеграмі.

Кличко повідомив про вибухи в Києві та закликав перебувати в укриттях.

Виклики медиків зафіксовані у Солом'янському, Святошинському та Подільському районах.

У Солом'янському та Подільському районах зафіксовано падіння уламків на території нежитлової забудови.

У Дніпровському районі уламки впали у дворах 16-поверхового та приватного житлових будинків, а також на адміністративну будівлю. Екстрені служби прямують на місце.

Також, за словами мера, в Дніпровському районі, де уламки впали в двір приватної садиби, сталася часткове руйнування будинку. Під завалами можуть бути люди.

У Подільському районі уламки впали на автомобільну парковку біля медзакладу. Сталося загоряння автомобілів.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7605

https://t.me/vitaliy_klitschko/7606

#київ #постраждалі #атака
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