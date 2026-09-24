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Зеленський і Ердоган обговорили безпеку Чорного моря і Drone Deal

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Президент України Володимир Зеленський обговорив безпеку в Чорному морі та забезпечення морського експортного коридору з президентом Туреччини Ерджепом Таїпом Ердоганом.

"Зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Обговорили безпеку в Чорному морі, передусім те, як забезпечити роботу морського експортного коридору", – йдеться в телеграм-каналі президента.

За словами українського лідера, фактично є країни на кожному континенті, які залежать від українського експорту продовольства. Він наголосив, що зараз на столі є різні варіанти, як його можна повною мірою відновити.

"Потрібна виключно готовність Росії припинити свої терористичні удари по нашій інфраструктурі, щоб Україна дзеркально зупинила свої далекобійні відповіді", – підкреслив він.

Зеленський також поінформував Ердогана також про контакти з американською командою. Сторони обговорили і двосторонні питання: зону вільної торгівлі та потенційну Drone Deal.

Зеленський подякував за послідовну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України. "І це дійсно дуже важливо, щоб російська війна проти України закінчилася саме так: із гідністю та повагою до міжнародного права", – наголосив він.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21024

#ердоган #діалог #зеленський
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