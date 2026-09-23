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Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа

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Президент України Володимир Зеленський в Нью-Йорку зустрівся з сирійським колегою Ахмедом аш-Шараа.

"Зустрівся з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа в Нью-Йорку", – написав президент у телеграмі.

За його словами, рік тому під час Генасамблеї Україна та Сирія відновили дипломатичні відносини.

"Важливо, що за цей рік уже є політична, економічна та безпекова динаміка, зокрема наш діалог на рівні лідерів. Україна відкрита й надалі розвивати це, працювати разом заради більшої безпеки у всіх вимірах і для кожного регіону", – зазначив Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21022

#зустріч #президенти #сирія
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