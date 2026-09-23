Уже 45 постраждалих внаслідок атаки ворога на Київ, двоє людей у важкому стані – мер

Кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на зросла до 45 людей, двоє людей у важкому стані, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"До 45 збільшилася кількість постраждалих у Києві від атаки ворога на місто 23 вересня", – написав він у телеграмі.

За словами мера, в стаціонарах столичних лікарень перебувають 18 поранених. Двоє з них у тяжкому стані.

Загинули двоє людей, додав Кличко.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки вранці в середу зафіксовано пошкодження у Голосіївському, Дарницькому та Шевченківському районах. У Голосіївському районі ворожий БпЛА влучив в АЗС, горіло складське приміщення, уламками пошкоджено ремонтну майстерню та декілька автомобілів. У Дарницькому районі зафіксовано влучання БпЛА в АЗС, пожежі на іншій АЗС та двоповерховій недіючій будівлі. У Шевченківському районі пошкоджено будівлю бізнес-центру. У Солом'янському районі загорілося транспортне підприємство, а БпЛА впав на будівлю магазину.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7598