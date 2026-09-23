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Глава МЗС Німеччини закликав РФ розпочати серйозні переговори та заявив про необхідність розгляду її дій Радбезом ООН

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Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль (Johann David Wadephul) закликав РФ розпочати серйозні переговори та заявив про необхідність розгляду її дій Радбезом ООН.

"Росія повинна нарешті розпочати серйозні переговори. Той, хто висуває попередні умови, ґрунтуючись на власних максималістських вимогах, полює на цивільних за допомогою безпілотників і постійно ескалує конфлікт, не зацікавлений у серйозних переговорах. Рада Безпеки не повинна залишатися осторонь цього питання", – цитує слова Вадефуля Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини у соцмережі Х.

За його словами, 81 сесія Генеральної Асамблеї ООН також стосується питань безпеки в Німеччині та Європі. Він зазначив, що найбільшою загрозою залишаються війна Росії проти України, російські гібридні загрози та дедалі зухваліші спроби випробувати північно-атлантичний Альянс (НАТО) на міцність за допомогою провокаційних дій, спрямованих на створення дрібних, але болісних проблем.

"Німеччина та ЄС – надійні прихильники системи ООН – стикаються із загрозою з боку постійного члена Ради Безпеки ООН. Дії Росії у війні проти України мають стати предметом розгляду в Раді Безпеки", – наголосив Вадефуль.

Джерело: https://x.com/AuswaertigesAmt/status/2102832825971937785

#рф #переговори #вадефуль
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