Росія використовує у цій війні громадян з 47 країн – Зеленський

Росія використовує у своїй війні проти України громадян з 47 країн, серед них Непал, Індія, Куба, Судан та Південна Африка, заявив президент України Володимир Зеленський.

"У нас були не лише північнокорейські військовополонені. Ми знаємо, що Росія використовує у своїй війні громадян 47 країн. У цій війні Гана, Непал, Таджикистан, Індія, Ємен, Кенія, Зімбабве, Куба, Білорусь, Судан, Південна Африка та багато-багато інших (країн – ІФ-У)", – сказав Зеленський, виступаючи на загальних дебатах ГА ООН у Нью-Йорку у середу.

Президент звернувся безпосередньо до кожного представника цих 47 країн.

"Ви знаєте, що Росія робить з вашими людьми, вашими громадянами. Подбайте про них і не дозволяйте їм опинитися на ще одному фронті. Не дозволяйте Путіну втягнути вас у цю війну. Не дозволяйте Росії гасити свої пожежі, прикривати її ганьбу і розплачуватися за її божевілля життями ваших людей", – наголосив він.