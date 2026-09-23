З початку 2026 року Росія втратила більш ніж 248 тис. загиблими та пораненими – Зеленський

За вісім місяців 2026 року російська армія втратила на полі бою в Україні 248 964 тис. загиблими та пораненими, заявив президент України Володимир Зеленський.

"І лише цього року, з січня по серпень, російська армія втратила на полі бою в Україні 248 964 людини за вісім місяців. 248 000 загиблих і тяжкопоранених", – сказав Зеленський, виступаючи на загальних дебатах ГА ООН у Нью-Йорку у середу.

Президент також зазначив, що Володимир Путін 17-й чи 18-й раз за п'ять років, дає обіцянку, що захопить Донбас, однак потім він змінює терміни, і Путін і цього разу зазнає поразки.

"Але після цього він ще раз дасть зрозуміти всьому світу, що навіть наша Донецька область для нього замала. Він хоче ще більше наших міст – Одесу та Харків, Дніпро та інші", – наголосив Зеленський.