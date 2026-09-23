Зеленський під час зустрічі з прем'єром Нідерландів заявив про готовність України не бити по енергетиці та експорту РФ за умови взаємності

Президент України Володимир Зеленський на полях Генасамблеї ООН під час зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном заявив про готовність України не завдавати ударів по енергетиці та експорту РФ за умови взаємної готовності Москви.

"Зустрівся в ООН з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном. Поінформував про останні перемовини з американською стороною і пропозиції для деескалації, які зараз на столі", – йдеться у телеграм-каналі президента.

За словами Зеленського, Україна прагне миру як ніхто інший, і "ми готові діяти дзеркально й не відповідати по енергетиці та експорту агресора, якщо буде відповідна готовність у Москві".

Він зазначив, що поки замість готовності – російські удари балістикою та реактивними дронами, тому Україна робить все для захисту своїх людей.

"І допомога Нідерландів – військова, енергетична, фінансова – дійсно допомагає зміцнити наші позиції. Дякую Нідерландам та особисто Робу за те, що завжди поруч з Україною", – додав президент.