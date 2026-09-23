Україна успішно випробувала чотири нові перехоплювачі дронів – Зеленський

Українські військові успішно випробували чотири нові перехоплювачі проти реактивних дронів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наші військові вже успішно випробували чотири нові безпілотні дрони перехоплювачі проти російських реактивних дронів. Тому ми нарощуємо обсяги виробництва і будемо їх виготовляти", – сказав Зеленський, виступаючи на загальних дебатах ГА ООН у Нью-Йорку у середу.

18 вересня Зеленський повідомив, що дві компанії успішно пройшли бойові випробування перехоплювачів реактивних російських дронів, зараз треба знайти формат пришвидшення і масштабування виробництва. Президент нагадав, що 67 компаній працюють над перехоплювачами реактивних дронів, вже підписуються контракти.