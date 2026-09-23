Сибіга згадав на Радбезі ООН про Олешки: РФ відтворює злочини минулого і прирікає його жителів на голодну смерть

Російські окупанти свідомо роблять життя в контрольованому ними місті Олешки Херсонської області неможливим та прирікають його жителів на голодну смерть, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час виступу на Раді безпеки ООН в середу.

"Цю війну не можна нормалізувати, звикання до жахливих заголовків не робить їх менш трагічними. Світ не повинен звикати до цієї війни. Візьмімо лише одне місто – Олешки та Олешківську громаду на окупованому лівобережжі Дніпра. Вони фактично в облозі. Продовольство, ліки, електроенергія, газ – усе відрізане. З наближенням зими Росія свідомо робить життя там неможливим. Вона прирікає людей на голодну смерть", – сказав Сибіга під час виступу.

Він наголосив, що жодна країна та жодна міжнародна організація не можуть дістатися до цих людей, і щодня в них закінчуються їжа, вода та всі інші ресурси, необхідні для життя.

"Світ справедливо засуджував блокаду Ленінграда нацистами. Сьогодні Росія застосовує ті самі методи проти українців. Кремль відтворює злочини минулого. І ця політика перегукується з іще давнішою раною – геноцидом Голодомору, коли радянський режим навмисно заморив голодом мільйони українців. Тоді голод був зброєю Кремля. Він залишається її зброєю і сьогодні", – вказав Сибіга.

Він звернувся до присутніх із закликом вимагати від РФ відкриття гуманітарних коридорів для виведення жителів з міста.

"Якщо ви запам'ятаєте лише одне з цієї зустрічі – запам'ятайте Олешки. Почуйте їхній крик про допомогу. Вимагайте від Росії відкрити гуманітарні коридори. Москва є єдиною причиною цієї катастрофи і єдиною перешкодою для її припинення", – наголосив міністр.

При цьому він зазначив, що ситуація в Олешках – "лише один із багатьох жахів". "У першій половині цього року загинуло більше українських цивільних, ніж за будь-який аналогічний період протягом останніх чотирьох років. І кожен місяць бив цей трагічний рекорд. Російські сили вчинили майже 900 задокументованих актів сексуального насильства щодо українських цивільних і військовополонених. 16 жертв – діти. Деяким було лише 4 роки. Це не можна нормалізувати", – сказав Сибіга.