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З початку року Росія запустила проти України понад 2 тис. ракет різних типів, 63 тис. ударних дронів – Зеленський

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З початку року Росія запустила проти України понад 2 тис. ракет різних типів, 63 тис. ударних дронів – Зеленський
Фото: https://t.me/prokuratura_kharkiv

За вісім місяців 2026 року Росія застосувала проти Україна понад 2 100 ракет різних ракет, понад 950 з них – балістичні, а також 63 тис. ударних дронів, понад 7 тис. з них – реактивні, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"З початку цього року Росія вже застосувала проти нас, проти України, нашого народу та наших дітей понад 2 100 ракет різних типів. Понад 950 із них – це балістичні ракети. За вісім місяців цього року Росія застосувала 63 000 ударних дронів різних типів проти України та нашого народу. І понад 7 700 із них – це реактивні дрони-камікадзе", – сказав Зеленський, виступаючи на загальних дебатах ГА ООН у Нью-Йорку у середу.

#рф #зброя #зеленський
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