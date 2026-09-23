З початку року Росія запустила проти України понад 2 тис. ракет різних типів, 63 тис. ударних дронів – Зеленський

За вісім місяців 2026 року Росія застосувала проти Україна понад 2 100 ракет різних ракет, понад 950 з них – балістичні, а також 63 тис. ударних дронів, понад 7 тис. з них – реактивні, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"З початку цього року Росія вже застосувала проти нас, проти України, нашого народу та наших дітей понад 2 100 ракет різних типів. Понад 950 із них – це балістичні ракети. За вісім місяців цього року Росія застосувала 63 000 ударних дронів різних типів проти України та нашого народу. І понад 7 700 із них – це реактивні дрони-камікадзе", – сказав Зеленський, виступаючи на загальних дебатах ГА ООН у Нью-Йорку у середу.