Україна нещодавно відправила до Республіки Корея двох північнокорейських військовополонених – Зеленський

Україна нещодавно відправила до Південної Кореї двох північнокорейських військовополонених, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Нещодавно ми відправили двох північнокорейських військовополонених до Республіки Корея. Цих хлопців нелегко захопити живими. Один із них, коли опинився тут, зрозумів, що його візьмуть у полон, і спробував накласти на себе руки. Він був шокований тим, що доля не дозволила йому померти", – сказав Зеленський, виступаючи на загальних дебатах ГА ООН у Нью-Йорку у середу.

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