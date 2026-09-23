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Кабмін призначив нових заступників голів МВС та Міноборони

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Кабінет міністрів України призначив Сергія Кобця заступником міністра внутрішніх справ України, а Олексія Реву заступником Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук в Телеграм у середу ввечері, також уряд призначив Любов Стародубцеву заступницею голови Державної казначейської служби України.

Донині Кобець займав посаду заступника голови Національної поліції України – начальника Департаменту кадрового забезпечення.

Рева – військовослужбовець, колишній начальник Центру адміністрування інформаційно-комунікаційних систем, сервісів та ІТ-інфраструктури Міноборони.

Стародубцеву призначили заступницею голови Держказначейства ще у 2020 році шляхом укладання контракту, що передбачало відповідно до законодавства про державну службу її подальше перепризначення безпосередньо Кабміном.

 

#кабмін #кадри
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