Рубіо висловив занепокоєння можливістю поширення війни на іншу частину світу чи країну

Держсекретар США Марко Рубіо висловив занепокоєння стосовно залучення до війни інших країн і регіонів – "це одне з наших багатьох побоювань щодо війни між Росією та Україною".

"Дозвольте мені висловити загальні міркування. Так, одне з наших багатьох побоювань щодо війни між Росією та Україною полягає в тому, що вона може "метастазувати" і поширитися на інші регіони, що вона може перекинутися кудись іще. Будь-то через гібридну атаку, саботаж чи просто через непорозуміння. Знаєте, якийсь пілот збився з курсу – і раптом вже розгортаються бойові дії", – сказав Рубіо на брифінгу у середу.

За його словами, ці речі викликають занепокоєння. "Ми порушуємо це питання на численних зустрічах із представниками різних країн, бо це справді серйозна проблема. Такі речі, ці дивні події, іноді виходять з-під контролю. Чи не пошириться ця війна на якусь іншу частину світу чи іншу країну. Тож, так, ми стурбовані цим", – сказав дипломат.

"Ми уважно стежимо за повідомленнями і порушуємо ці питання перед відповідними особами на відповідних рівнях", – повідомив Рубіо.