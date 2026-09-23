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Камбін звільнив держсекретаря Кабміну Полянського та голову Держслужби з справ дітей Гладчука

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Кабінет міністрів України звільнив Дмитра Гладчука з посади заступника голови Державної служби України у справах дітей і Павла Полянського з посади заступника державного секретаря Кабінету міністрів України.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук в Телеграм у середу ввечері.

Як повідомлялося, Кабмін призначив Гладчука заступником голови Державної служби України у справах дітей у січні 2026 року. До цього він був директором Департаменту державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті Державної служби України з безпеки на транспорті.

Полянський тривалий час працював заступником міністра освіти та науки України, державним секретарем Міністерства освіти і науки України. У липні 2020 року він став заступником державного секретаря Кабміну, а згодом, у січні 2022 року, Уряд призначив його на цю посаду повторно.

 

#кабмін #кадри
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