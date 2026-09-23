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Рубіо допускає можливість обмеженого перемир'я, пов'язаного з експортом зерна та енергоносіїв

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Рубіо допускає можливість обмеженого перемир'я, пов'язаного з експортом зерна та енергоносіїв
Фото: https://www.president.gov.ua/

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про можливість досягнення обмеженого перемир'я між Україною та РФ, пов'язаного з експортом зерна та енергоносіїв: "це не вирішить проблему війни, але певним чином може полегшити частину глобального тиску внаслідок конфлікту".

"Я вважаю, що обидві сторони висловили зацікавленість у певному обмеженому перемир'ї, пов'язаному з експортом зерна та енергоносіїв. Звісно, це теж буде нелегко. Але це те, до чого обидві сторони висловили зацікавленість", – сказав Рубіо на брифінгу у середу.

Глава американської дипломатії зазначив, що президент України Володимир Зеленський зробив це "публічно, вчора під час нашої розмови, а також у інтерв'ю, які він давав протягом останніх кількох годин. Тож, очевидно, це те, що може статися".

Проте Рубіо зауважив, що це не вирішить проблему війни. "Але, на мою думку, це певним чином може потенційно полегшити частину глобального тиску, який відчувається внаслідок конфлікту".

"Це було темою кожної розмови, яку ми вели. Це було темою зустрічі Віткоффа та Кушнера в Москві та в Києві. Це було темою нашої вчорашньої розмови з президентом Зеленським. І якщо ми зможемо відіграти конструктивну роль у реалізації цього, ми будемо дуже відкриті до цього. Знову ж таки, ми усвідомлюємо, що це не покладе край війні, але це вирішить певну проблему. І, можливо, це може послужити основою або платформою для більш широкої угоди. Зрештою, ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася", – наголосив Рубіо.

"І ось що я скажу щодо Росії та України: ця війна не закінчиться на полі бою. Я думаю, всі визнають, що ця війна закінчиться укладенням угоди в результаті переговорів. І ми всі це розуміємо. І чим швидше нам вдасться досягти цієї угоди, тим менше буде зруйновано і тим менше людей загине з обох сторін", – держсекретар США.

 

#перемиря #рубіо #зерно #рф
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