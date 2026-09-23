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Заступник міністра економіки Башлик призначений першим заступником міністра агрополітики

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Кабінет міністрів України звільнив Дениса Башлика з посади заступника міністра економіки та довкілля України та призначив його першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Звільнено: Башлика Дениса Олександровича з посади заступника міністра економіки та довкілля України… Призначено: Башлика Дениса Олександровича першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України", – написав Мельничук в Телеграм у середу ввечері.

Башлик став заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства України 28 липня 2025 року. Після реформування відомства у 2026 році продовжив роботу на посаді заступника міністра економіки та довкілля України.

З травня 2022 року по липень 2025 року – заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

 

#мінагрополітики #кадри
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