Заступник міністра економіки Башлик призначений першим заступником міністра агрополітики

Кабінет міністрів України звільнив Дениса Башлика з посади заступника міністра економіки та довкілля України та призначив його першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Звільнено: Башлика Дениса Олександровича з посади заступника міністра економіки та довкілля України… Призначено: Башлика Дениса Олександровича першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України", – написав Мельничук в Телеграм у середу ввечері.

Башлик став заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства України 28 липня 2025 року. Після реформування відомства у 2026 році продовжив роботу на посаді заступника міністра економіки та довкілля України.

З травня 2022 року по липень 2025 року – заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.