Рубіо про енергетичне перемир'я між Росією та Україною: це складно, але ми спробуємо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон спробує досягнути енергетичного перемир'я між Росією та Україною, але це є складним завданням, оскільки кожна зі сторін "визначила енергетику як стратегічну мету своїх воєнних дій".

"Коли йдеться про енергетику з погляду російської сторони, енергетичні удари, з якими вона стикається, спрямовані проти нафтопереробних заводів та її нафтогазової галузі. Для української сторони енергетика означає її електромережу та наближення зими з побоюванням втратити електропостачання. Тож коли йдеться про енергетику, для різних людей це означає дві різні речі. А ще більше ускладнює ситуацію те, що енергетичні удари лежать в основі тактичних дій, які здійснюють обидві сторони", – сказав Рубіо на брифінгу у середу.

Він зазначив, що українці завдають росіянам ударів, завдають шкоди їхньому енергетичному сектору, який є джерелом доходів. "Російська сторона, у свою чергу, завдає шкоди українській стороні, наносить удари по її електромережі, особливо напередодні зими. Отже, проблема полягає в тому, що обидві сторони визначили енергетику як стратегічну мету своїх воєнних дій".

Але, за словами Рубіо, це має глобальні наслідки у випадку нафти та газу, "а також дуже реальний і безпосередній вплив на життя в Україні, особливо з огляду на ці загрози. Ось чому не так просто з одного дня на інший просто сказати: "Давайте домовимося"", – зазначив дипломат.

Проте Рубіо висловив думку, що у цей процес варто вкладати зусилля – це було б вигідно як для світу, так і для обох країн.

"Гадаю, якщо запитати президента Зеленського, він стверджуватиме, що здатність захистити свою електромережу є основною їхньою зацікавленістю. І саме цього ми можемо допомогти досягти завдяки угоді. І, очевидно, російська сторона стикається з ударами, яких вона раніше не бачила – глибоко на російській території та проти ключових галузей промисловості. Ось що ускладнює укладення угоди на таких обмежених засадах. Але це також є причиною, чому так важливо, щоб ми спробували. Тож ми спробуємо. І я вважаю, що ми готові, якщо зможемо, відіграти конструктивну роль у тому, щоб це стало можливим", – наголосив Рубіо.