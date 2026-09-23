Заступником міністра у справах громад, територій та ВПО став Гусак

Міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін представив свого заступника з питань європейської інтеграції Артема Гусака.

"Артем Гусак – заступник міністра з питань європейської інтеграції! Офіційно вітаю в команді Мінрегіон. Поєднання молодості, амбіцій та досвіду, що був здобутий за період роботи в ОДА, Офісі президента України та Міністерстві розвитку у практичній роботі з громадами та міжнародними партнерами ", – написав Безгін у Фейсбуці у середу.

За словами Безгіна, на новій посаді Гусак відповідатиме за міжнародне співробітництво, європейську інтеграцію, інвестиційну політику. "Тут попереду багато практичної роботи: сильніші партнерства, залучення ресурсів у громади й регіони, підготовка до роботи з інструментами ЄС. Мені важливо, що цю роботу продовжує людина, яка вже має довіру наших партнерів, знає проєкти та урядові процеси", – зазначив міністр.