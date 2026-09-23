Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

ЄСПЛ провів слухання у справі 10 українських дітей із Криму, місцеперебування яких невідоме з 2014 року

2 хв читати
Додати як джерело
ЄСПЛ провів слухання у справі 10 українських дітей із Криму, місцеперебування яких невідоме з 2014 року

Європейський суд з прав людини провів усні слухання у справі «Українська Гельсінська спілка з прав людини в інтересах десяти українських дітей проти Росії» щодо дітей із дитячих закладів Криму, місцеперебування яких невідоме з 2014 року.

Як йдеться у пресрелізі, наданому агенству "Інтерфакс-Україна", діти, які народилися у 2009-2013 роках і на момент окупації Криму перебували під опікою української держави, після встановлення Росією контролю над півостровом були включені до російської системи усиновлення та влаштування в прийомні сім’ї.

"Коли Росія окупувала Крим, цим дітям було від року до п’яти. Їхнім опікуном була українська держава, і відтоді вона не може отримати відповідь на просте запитання: де вони. Сьогодні це вже підлітки, які, можливо, живуть із чужим громадянством і в чужих родинах. Справедливість для них — це не лише покарання винних. Це право кожної дитини та її близьких знати правду: де вона, з ким вона і хто вирішив, що вона більше не українка чи українець. У цьому і полягає фундаментальна важливість цієї справи», - зазначив керівник Bring Kids Back UA Максим Максимов.

Заяву до ЄСПЛ у січні 2023 року подала Українська Гельсінська спілка з прав людини. Суд розглянув питання прийнятності та суті справи. Російський уряд, за даними заявника, не подав зауважень у справі та не взяв участі в слуханні.

Третіми сторонами у справі виступають, зокрема, уряд України та сім українських і міжнародних організацій. Інститут прав людини Міжнародної асоціації юристів (IBAHRI) закликав Суд врахувати особливу вразливість дітей та контекст окупації.

Рішення щодо прийнятності та суті справи ЄСПЛ ухвалить пізніше.

#єспл #слухання #діти
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Російська атаки авіабомбами по Олександрівці на Донеччині: п'ятеро загиблих та шестеро поранених – ОВА

Російська атаки авіабомбами по Олександрівці на Донеччині: п'ятеро загиблих та шестеро поранених – ОВА

Кількість жертв російського авіабомбардування селища Олександрівка Краматорського району Донецької області зросла до п'ятьох загиблих та шістьох пора…

Читати
Україна погоджується на режим безпечного проходу суден у Чорному морі та чекає на відповідь РФ – Зеленський

Україна погоджується на режим безпечного проходу суден у Чорному морі та чекає на відповідь РФ – Зеленський

Україна готова зробити свій внесок у забезпечення безпечного судноплавства та продовольчої безпеки у Чорному морі, якщо Росія також готова на реальні…

Читати
Передплатникам: "Інтерфакс-Україна" тимчасово відкриває стрічки новин на сайті через техпроблему у провайдера

Передплатникам: "Інтерфакс-Україна" тимчасово відкриває стрічки новин на сайті через техпроблему у провайдера

Агентство "Інтерфакс-Україна" тимчасово відкриває всі стрічки новин на своєму сайті www.interfax.com.ua через технічні проблеми, які виникли у провай…

Читати