ЄСПЛ провів слухання у справі 10 українських дітей із Криму, місцеперебування яких невідоме з 2014 року

Європейський суд з прав людини провів усні слухання у справі «Українська Гельсінська спілка з прав людини в інтересах десяти українських дітей проти Росії» щодо дітей із дитячих закладів Криму, місцеперебування яких невідоме з 2014 року.

Як йдеться у пресрелізі, наданому агенству "Інтерфакс-Україна", діти, які народилися у 2009-2013 роках і на момент окупації Криму перебували під опікою української держави, після встановлення Росією контролю над півостровом були включені до російської системи усиновлення та влаштування в прийомні сім’ї.

"Коли Росія окупувала Крим, цим дітям було від року до п’яти. Їхнім опікуном була українська держава, і відтоді вона не може отримати відповідь на просте запитання: де вони. Сьогодні це вже підлітки, які, можливо, живуть із чужим громадянством і в чужих родинах. Справедливість для них — це не лише покарання винних. Це право кожної дитини та її близьких знати правду: де вона, з ким вона і хто вирішив, що вона більше не українка чи українець. У цьому і полягає фундаментальна важливість цієї справи», - зазначив керівник Bring Kids Back UA Максим Максимов.

Заяву до ЄСПЛ у січні 2023 року подала Українська Гельсінська спілка з прав людини. Суд розглянув питання прийнятності та суті справи. Російський уряд, за даними заявника, не подав зауважень у справі та не взяв участі в слуханні.

Третіми сторонами у справі виступають, зокрема, уряд України та сім українських і міжнародних організацій. Інститут прав людини Міжнародної асоціації юристів (IBAHRI) закликав Суд врахувати особливу вразливість дітей та контекст окупації.

Рішення щодо прийнятності та суті справи ЄСПЛ ухвалить пізніше.