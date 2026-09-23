Заклади культури отримають майже 100 млн грн на генератори для роботи без електропостачання – Бережна

Уряд спрямовує майже 100 млн грн на генератори та інше обладнання для роботи під час відключень світла у закладах культури, повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна.

"Готуємо заклади культури до зими. За пропозицією Міністерства культури України уряд спрямовує майже 100 млн грн на генератори та інше необхідне обладнання для роботи під час відключень світла", – написала вона у Фейсбуці у середу.

За її словами, кошти розподіляються у межах уже передбаченого бюджету Мінкульту, без додаткових видатків із держбюджету.

"Росія продовжує бити по нашій енергетиці, і ми маємо бути готовими до можливих відключень. Необхідно, щоб навіть у таких умовах у закладах працювали укриття, було світло і зв'язок, не зупинялися системи безпеки та опалення. А музеї й заповідники могли забезпечувати належні умови для збереження колекцій", – наголосила Бережна.

Додаткове фінансування отримають: національні театри – 20 млн грн; заклади фахової передвищої та вищої мистецької освіти – 18,47 млн грн; національні музеї, бібліотеки та культурно-просвітницькі центри – 15,46 млн грн; національні художні колективи, концертні організації та циркові установи – 12,47 млн грн; національні та державні заповідники – 27,41 млн грн; заклади загальної середньої та позашкільної мистецької освіти – 3,84 млн грн; Український культурний фонд – 1,03 млн грн.