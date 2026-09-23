Російська атаки авіабомбами по Олександрівці на Донеччині: п'ятеро загиблих та шестеро поранених – ОВА

Кількість жертв російського авіабомбардування селища Олександрівка Краматорського району Донецької області зросла до п'ятьох загиблих та шістьох поранених, під завалами досі перебувають люди, зокрема дві дитини, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Кількість жертв в Олександрівці зросла до 5 загиблих і 6 поранених. За попередньою інформацією, під завалами досі перебувають 7 людей, зокрема 2 дитини", – написав він у Телеграмі у середу.

Як повідомлялося, 23 вересня близько 10-ї години ранку окупанти скинули на селище 4 авіабомби. За даними ОВА, внаслідок ударів пошкоджено 12 багатоповерхівок, 42 приватні будинки, адмінбудівлю, дитсадок, крамницю і 7 автівок. Пошуково-рятувальна операція триває.

Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих та чотирьох постраждалих.