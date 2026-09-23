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Частина КВЦ "Парковий" у Києві пошкоджена атакою дрона, повідомив Lean Institute

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Будівля конгресно-виставкового центру "Парковий" в центрі Києва отримала пошкодження під час російскої дронової атаки в середу, повідомляє представництво неурядової світової мережі Lean Global Network "Lean Institute", яке проводило там свою подію.

"Сьогодні під час першого дня Lean Summit сталася надзвичайна подія, унаслідок якої було пошкоджено частину будівлі ТВЦ Парковий. За попередньою інформацією, усі живі й неушкоджені. Це зараз найголовніше. Сподіваємося, що з кожним із вас усе гаразд", – повідомляється на сторінці інституту у Facebook в середу.

В соцмережах шириться відео, зняте з боку Паркової дороги, на якому видно, що над будівлею КВЦ "Парковий" піднімається дим. При цьому візуальних пошкоджень фасадної частини будівлі не помітно.

 

#руйнування #парковий #обстріл
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