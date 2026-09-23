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Події

РФ вдарила по двох нафтобазах WOG – компанія

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РФ вдарила по двох нафтобазах WOG – компанія
Фото: https://www.facebook.com/azkWOG

Мережа автозаправних комплексів WOG повідомила про удари РФ по двох нафтобазах компанії за останній час.

"Протягом останніх днів дві нафтобази мережі АЗК WOG зазнали цілеспрямованих ворожих ударів", – йдеться в повідомленні мережі у Facebook у середу.

WOG зазначила, що люди під час атак не постраждали.

Як повідомлялося, в середу, 23 вересня, РФ вшосте упродовж останніх тижнів вдарила по мережі АЗК UKRNAFTA.

Як зазначав перший віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль на Годині запитань до уряду в парламенті 21 серпня, внаслідок ударів РФ за останні пів року в Україні було пошкоджено або повністю зруйновано понад 300 АЗС.

 

#збитки #азс #wog
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