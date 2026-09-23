Раді пропонують продовжити іноземним військовим строк звернення для оформлення посвідки на проживання в Україні

Народні депутати пропонують Верховній Раді продовжити строк із шести місяців до одного року для звернення щодо оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні військовослужбовців з числа іноземців та осіб без громадянства.

Відповідний законопроєкт (№16094) про внесення змін до деяких законів щодо підстав перебування в Україні військовослужбовців з числа іноземців та осіб без громадянства зареєстровано у Верховній Раді 21 вересня, повідомляє сайт парламенту.

Проєкт закону пропонує замінити строк із півроку на рік, протягом якого іноземці та особи без громадянства, які уклали контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту, Національній гвардії зобов'язані звернутися за оформленням посвідки на тимчасове проживання. Проєкт закону також пропонує внести зміну до закону "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", передбачивши законність перебування іноземців та осіб без громадянства, які уклали контракт про проходження військової служби до дня отримання посвідки на тимчасове проживання, але не більше ніж протягом трьох місяців з дня укладення контракту.

У перехідних положеннях проєкт пропонує встановити фіксований строк – 10 травня 2027 законного перебування для тих іноземців та осіб без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби, але не встигли вчасно звернутися за оформленням посвідки на тимчасове проживання.

Як зазначається у пояснювальній записці, якщо встановлений законодавством термін звернень не буде продовжений, значна кількість іноземців та осіб без громадянства втратить підстави законного перебування після 10 листопада 2026 року. Продовження строку до одного року забезпечить іноземцям та особам без громадянства, які проходять військову службу, достатній час для належного врегулювання свого правового статусу на території України, і надасть час відповідальним державним органам та військовим частинам здійснити необхідні організаційні та інформаційні заходи. Частина іноземців та осіб без громадянства, які уклали контракт про проходження військової служби фактично вже прострочили строк легального перебування, що створює необхідність надати їм додатковий період на виправлення цього.

Серед авторів законопроєкту – народні депутати Соломія Бобровська (фракція "Голос"), Єгор Чернєв ("Слуга народу").