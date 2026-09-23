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УЧХ працював на двох локаціях після ударів БпЛА по Києву

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УЧХ працював на двох локаціях після ударів БпЛА по Києву
Фото: Red Cross Ukraine

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) допомагали постраждалим після атак БпЛА на двох локаціях у Києві.

"Команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста працювала на місцях атаки у столиці спільно з іншими спеціальними службами. Волонтери працювали на двох локаціях", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

Волонтери обстежили територію для пошуку постраждалих та надали домедичну допомогу вісьмом людям із пораненнями різного ступеня тяжкості, двоє отримали психологічну підтримку.

Як повідомлялося, внаслідок ворожої атаки на Київ двоє людей загинули, 43 постраждали.

#допомога #тчху #шахеди
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