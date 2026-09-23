Бабак: Лісовий пішов, бо не підготовив зміну системи оплати праці педагогів, раджу не випробувати терпіння фракції ще раз

Голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак (фракції "Слуга народу") наголошує на тому, що Кабінет міністрів має внести законопроект про зміну системи оплати праці педагогів і передбачити на це фінансування в державному бюджеті на 2027 рік.

"Зарплати вчителів. Минулого року ми перед другим читанням (проєкту держбюджету-2026 – ІФ-У) додали 4,6 млрд грн на програму підвищення престижності праці педагогічних працівників під реформу системи оплати праці. Разом з грошима ми доручили КМУ внести законопроект про зміну системи оплати праці. Зрештою, а ні законопроекту а ні грошей. Їх направили на підвищення зарплат, але не на реформу", – написав Бабак в телеграм-каналі по результатам засідання комітету.

Він наголосив, що позиція фракції "Слуга народу" буде однозначною: повернути в держбюджет-2027 як мінімум таку ж суму на ту саму програму, а також знову буде доручення уряду внести законопроект про зміну системи оплати праці.

"Попередній міністр (Оксен Лісовий – ІФ-У) за невиконання цього доручення вже пішов. Дуже раджу не випробувати терпіння фракції ще раз", – наголосив депутат.

Як повідомлялося, за результатами розгляду у Верховній Раді державний бюджет на 2026 рік не передбачає збільшення тижневого навантаження і переведення вчителів із безстрокових на строкові контракти. Документом передбачено з 1 січня 2026 року підвищення зарплати педагогічних працівників на 30%, а з 1 вересня 2026 року – ще на 20%. Водночас уряду доручено розробити нову систему оплати праці, яка передбачатиме значний базовий посадовий оклад і яка має запрацювати з вересня 2026 року.

У серпні міністр освіти і науки України Андрій Бутенко заявив, що драфт законопроєкту щодо зміни системи формування та збільшення заробітних плат педагогічних працівників буде напрацьовано за пів року, а також розраховує, що обійдеться без збільшення тижневого навантаження вчителів.