Україна погодилася на повне, негайне та безумовне припинення вогню, закликаємо Росію зробити те саме – спільна заява 51 країни-члена ООН

Україна погодилася на повне, негайне та безумовне припинення вогню, закликаємо Росію нарешті зробити те саме. Про це йдеться у спільній заяві щодо підтримки України, яку оголосили 51 країна – члени Організації об'єднаних націй (ООН) за участі міністра закордонних справ України Андрія Сибіги на стейкауті перед засіданням високого рівня в Раді безпеки ООН щодо України.

"У той час, коли Рада безпеки збирається для обговорення ситуації в Україні, ми ще раз підтверджуємо нашу спільну відданість принципам Статуту ООН та миру. Ми солідарні з Україною, яка й надалі стикається з агресивною війною з боку Росії. Нагадуємо, що Статут ООН захищає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх держав, а також невід'ємне право на самооборону", – йдеться у заяві, що є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".

У документі також наголошується, що з березня 2025 року Україна погодилася на повне, негайне та беззастережне припинення вогню. "Ми закликаємо Росію нарешті зробити те саме – це необхідний крок на шляху до конструктивної дипломатії та переговорів, що приведуть до миру".

У заяві зазначається, що після чотирьох років, шести місяців і тридцяти днів повномасштабної війни людські втрати продовжують зростати. "Ми глибоко стурбовані ескалацією дій Росії проти цивільного населення та цивільної інфраструктури по всій Україні, що, за даними ООН, призвела до рекордної кількості жертв протягом останніх місяців. Ми закликаємо до повного дотримання міжнародного гуманітарного права, притягнення до відповідальності та захисту цивільного населення".

Крім того підписанти виявили особливу стурбованість атаками в Чорному морі. "Росія намагається перекрити експорт українського зерна, тим самим ставлячи під загрозу глобальну продовольчу безпеку. Тому ми підтримуємо зусилля щодо укладення угоди в Чорному морі з метою забезпечення свободи судноплавства та закликаємо до захисту торговельного судноплавства та критично важливої інфраструктури".

Підписанти заяви також закликали Росію "забезпечити негайне, безпечне та беззастережне повернення в Україну всіх свавільно затриманих, насильно переміщених або депортованих українських цивільних осіб, зокрема дітей, а також повне повернення всіх військовополонених та всіх інтернованих осіб як важливі заходи з зміцнення довіри".

"Україна прагне миру. Ми прагнемо миру. Росія повинна припинити свою агресію, погодитися на припинення вогню та конструктивно долучитися до переговорів щодо досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру відповідно до міжнародного права", – резюмували країни-підписанти заяви.

Заяву підписали: Європейський Союз, Албанія, Андорра, Австралія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Канада, Коста-Ріка, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Гондурас, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Панама, Польща, Португалія, Республіка Корея, Республіка Молдова, Румунія, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія та Велика Британія.