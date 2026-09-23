Офіс Suziria Group в БЦ "Європасаж" у Києві пошкоджено російським безпілотником

Розташовані у столичному БЦ "Європасаж" офіси Suziria Group та компанії MasterZoo, яка входить до її складу, уражено під час атаки російського безпілотника, четверо співробітників поранені.

"Сьогодні вранці одна з наших офісних будівель – БЦ "Європасаж" у Києві, де розташовані Suziria Group і MasterZoo – була уражена під час російської атаки безпілотника. Екстрені служби досі працюють на місці", – повідомила Suziria Group у LinkedIn.

Компанія зазначила, що четверо її працівників отримали поранення під час переходу до сховища, їм було надано медичну допомогу. Компанія підтримує тісний контакт з ними та їхніми родинами і стежить за тим, щоб їм було надано необхідну підтримку.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки в ніч на 19 вересня пошкоджено склад Suziria Group у Київській області. Зазначалося, що йдеться про 10 тис. кв. м сучасної логістичної інфраструктури, включно з 2 тис. кв. м додаткової потужності, яку компанія додала та повністю обладнала цьогоріч.