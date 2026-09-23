Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

В Донецькій області через обстріли загинув гуманітарний працівник, ще один дістав поранення – ООН

1 хв читати
Додати як джерело
В Донецькій області через обстріли загинув гуманітарний працівник, ще один дістав поранення – ООН

Гуманітарний працівник загинув у Донецькій області внаслідок обстрілів РФ, ще один дістав поранення, а офіс і склад двох гуманітарних організацій зазнали пошкоджень, повідомив координатор системи ООН в Україні Матіас Шмале.

"Надзвичайно тривожні новини з Донецької області, де внаслідок обстрілів Збройних сил Російської Федерації загинув один гуманітарний співробітник, ще один був поранений, а офіс і склад двох гуманітарних організацій зазнали пошкоджень", – написав Шмале в Тереграм каналі у середу.

Він висловив співчуття рідним, друзям і колегам загиблого гуманітарного працівника.

"Кожен такий обстріл ставить під загрозу життя людей та перешкоджає наданню допомоги цивільним, які її вкрай потребують", – наголосив координатор системи ООН в Україні.

За даними пресслужби Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні, загрози для гуманітарних працівників зростають. У липні-серпні кількість випадків, коли постраждали гуманітарні працівники та майно гуманітарних організацій, зросла майже на 30% порівняно з травнем-червнем.

#донецька #гуманітарні #працівники #атаки
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Україна погоджується на режим безпечного проходу суден у Чорному морі та чекає на відповідь РФ – Зеленський

Україна погоджується на режим безпечного проходу суден у Чорному морі та чекає на відповідь РФ – Зеленський

Україна готова зробити свій внесок у забезпечення безпечного судноплавства та продовольчої безпеки у Чорному морі, якщо Росія також готова на реальні…

Читати
Передплатникам: "Інтерфакс-Україна" тимчасово відкриває стрічки новин на сайті через техпроблему у провайдера

Передплатникам: "Інтерфакс-Україна" тимчасово відкриває стрічки новин на сайті через техпроблему у провайдера

Агентство "Інтерфакс-Україна" тимчасово відкриває всі стрічки новин на своєму сайті www.interfax.com.ua через технічні проблеми, які виникли у провай…

Читати